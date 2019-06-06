تصريحات جديدة من السعودية بشأن فض الاعتصام في السودان

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، إن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار".

وأكد قطان أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معربا عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، "ويلم شملهم ليقفوا صفا واحدا في وجه كل من لا يريد خيراً بالسودان".

— احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) June 5, 2019

وأكد الوزير السعودي أن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا. ولن يسمح الشعب السوداني.. ونحن معه بإذن الله.. بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".

— احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) June 5, 2019

— احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) June 5, 2019

وقدم وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية التعازي للشعب السوداني، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين في الأحداث الأخيرة.