مسؤول قطري: الدوحة تعتبر من أكبر الدول العربية المستثمرة في روسيا

قال مدير إدارة الاستثمار وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة القطرية، عبد الباسط العجي، إن قطر شاركت في المنتدى الاقتصادي الدولي بوفد كبير جدا، نظرا لأهمية الحدث.

وأشار العجي، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، أن قطر تشارك للمرة الأولى في هذا الحدث، مؤكدا أن المشاركة جاءت من أجل الترويج لقطر من الناحية الاستثمارية والسياحية والاقتصادية بشكل عام، والعلاقات القطرية الروسية بشكل خاص.

وبشأن العلاقات مع روسيا، قال المسؤول القطري إن قطر تعتبر من أكبر الدول العربية المستثمرة في روسيا، مؤكدا أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين وصلت إلى 13 مليار دولار.

وانطلقت في روسيا، في وقت سابق اليوم الخميس، فعاليات النسخة الـ23 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي يقام تحت شعار "تطوير أجندة التنمية المستقرة" بمشاركة 140 دولة.

ويعد المنتدى — الذي يستمر 3 أيام — حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ويشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.