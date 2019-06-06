بالفيديو والصور... في ثالث أيام العيد حفل زفاف أبناء حاكم دبي

جانب من مشاركة الفرق الشعبية المحلية بعروضها التراثية بمناسبة #أفراح_آل_مكتوم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 6, 2019
#فرحة_وطن#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yxyCJtM4oN
ودخل القفص الذهبي، ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، و رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحسب صحيفة "البيان".
صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم في صورة مع أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم. #أفراح_آل_مكتوم— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 6, 2019
#فرحه_وطن #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/2zseIJO6l1
وبارك وزير الدولة للشؤون الحارجية، أنور قرقاش بقوله: نبارك لآل مكتوم الكرام أفراحهم وأفراح الوطن، الأسرة الفاضلة الخيّرة والتي تجمع كل الخصال الكريمة الطيبة، ومحبتهم في كل بيت إماراتي. نبارك للشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد. اللهم اجعله زواجا مباركا ووفقهم وأسعدهم وأرزقهم الذرية الصالحة.
#محمد_بن_راشد و #محمد_بن_زايد وحكام #الإمارات والشيوخ يشهدون #أفراح_آل_مكتوم بزواج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم. #فرحة_وطن #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uFhYOjGjQb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 6, 2019
يذكر أن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان، عقد قرانه على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.
في حفل زفاف صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد عام 1979، طيف من الأجواء الوطنية والفقرات المميزة التي أدخلت البهجة والسرور في ربوع #الإمارات— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 6, 2019
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