وزير فلسطيني: نتطلع لاستيراد النفط من روسيا ودول عربية لتخفيف الاعتماد على إسرائيل

أعرب وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن أمله بأن ينجح استيراد النفط الخام من روسيا وأي دولة عربية لتخفيف الاعتماد على إسرائيل.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال العسيلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " نحن نأمل أن ننجح باستيراد أي نفط خام وخصوصا من روسيا أو من أي دول عربية، حتى نتمكن من تخفيف الاعتماد على النفط الإسرائيلي، وبالتالي أن يكون لدينا خيارات مختلفة وميزة الخيارات المتعددة بأن يكون هناك تنافسية كبيرة، وأعتقد أن النفط الروسي هو أحد الخيارات الموجودة التي نأمل بأن ننجح في إمكانية استيرادها".

وردا على سؤال حول حجم الكميات التي يمكن استيرادها من روسيا أوضح العسيلي أن " الفكرة في بدايتها، سيادة الرئيس والحكومة معنيين جدا، لكن لا يزال من المبكر الحديث عن الكميات".

وأضاف وزير الاقتصادي الوطني الفلسطيني، " يتم الآن تصدير الحبوب من روسيا إلى فلسطين،… ونأمل من النجاح في استيراد المواد الخام من روسيا كالحبيبات البلاستيكية والألمنيوم والحديد والخشب أيضا، وهذا أحد أهداف زيارتي إلى روسيا ".

ولفت العسيلي، إلى أهمية زيارته إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، قائلا: "الزيارة في غاية الأهمية الهدف منها اللقاء بزملائنا الروس… سيكون لدي مع زميلي معالي وزير العمل الروسي وهناك لقاءات عديدة مع الجانب الروسي، وأنظر بأمل كبير إلى أن هذه الزيارة ستخرج بنتائج إيجابية كبيرة جدا للفلسطينيين وللروس."

وانطلقت اليوم في روسيا فعاليات النسخة الـ 23 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019 الذي يقام تحت شعار " تطوير أجندة التنمية المستقرة " بمشاركة 140 دولة من كافة أنحاء العالم، ويعد المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام ، حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال ويشهد سنويا إبرام العديد من الاتفاقيات والصفقات ومذكرات التفاهم بين كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.