النائب العام السوداني يبدأ التحقيق في أحداث الاعتصام أمام مقر القيادة العامة

أعلن مصدر في المكتب الإعلامي للنائب العام السوداني، اليوم الخميس، أن لجنة التحقيقات التي شكلها النائب العام السوداني للتحقيق في الأحداث التي وقعت أمام مقر القيادة العامة يوم الـ 29 من شهر رمضان قد بدأت أعمالها.