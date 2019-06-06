الجيش الليبي يسير جسرا جويا لإغاثة مدينة "غات" المنكوبة

بنغازي — سبوتنيك . وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إنه:

"انطلاقا من واجبها الوطني والإنساني واستجابة لنداءات أهالينا في مدينة غات وضواحيها وبتكليف مباشر من القائد العام قامت القيادة العامة للقوات المُسلحة وبالتنسيق مع الحكومة المؤقتة بتسيير جسر جوي لمدينة غات"، مشيراً إلى أن "هذا الجسر الجوي يعمل على نقل مواد الإغاثة و المواد الغذائية المستعجلة وأدوية ومولدات كهربائية ، كما سيتم نقل المُصابين والمرضى للحصول على الرعاية الطبية اللازمة".

من جانبه أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس في وقت سابق أن مدينة غات منكوبة بسبب الفيضانات التي اجتاحتها الاثنين الماضي وخصصت مبلغ بقيمة عشرة مليون دينار ليبي (حوالي 770 ألف دولار) لمعاجلة أوضاع المدينة.

ووفقاً لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، تخصيص 10 مليون دينار (حوالي 770 ألف دولار) لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات".

هذا وقد دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في وقت سابق أهالي مدينة غات إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خاصة أثناء التنقل وقيادة المركبات الآلية حفاظا على سلامتهم، فيما دعا المجلس البلدي لمدينة غات خلال تصريحات صحفية لوسائل إعلام ليبية، المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم العون للسكان الذين اجتاحت منازلهم السيول الغزيرة التي شهدتها المنطقة.