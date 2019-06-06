إعطاب مدرعتين لـ"أنصار الله" في الضالع ومواجهات في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن مدفعية الجيش قصفت عربتين لـ"أنصار الله" في منطقة حجر بمديرية قعطبة شمال الضالع.

وأضاف أن القصف أدى إلى إعطاب العربتين ومقتل من كان على متنهما.

في سياق آخر، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة هاجمت مواقع للجيش اليمني في منطقة الحلو بمديرية المصلوب في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ووفقاً للجماعة، أسفر الهجوم غرب الجوف عن مقتل وإصابة العديد من صفوف الجيش.

وأشارت إلى نصب "أنصار الله" كميناً بعبوة ناسفة لآلية للجيش في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف شرق الجوف، أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة طاقمها.

محافظة البيضاء وسط اليمن، هي الأخرى شهدت مواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله.

وذكرت "المسيرة" أن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش في جبهة قانية شمال البيضاء، ألحقت خسائر بشرية ومادية بقواته.