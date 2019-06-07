الإمارات والسعودية: الهجمات على السفن عملية "معقدة" ودولة تقف وراء ذلك

أبلغت دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والنرويج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، أن الهجمات على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات يوم 12 مايو / أيار تحمل بصمات "عملية متطورة ومنسقة" على الأرجح من قبل ممثل دولة.

وبحسب رويترز، لم تذكر الإمارات العربية المتحدة والنرويج والمملكة العربية السعودية، في وثيقة بخصوص إحاطة قدمتها الدول الثلاث إلى الأمم المتحدة، من الذي يعتقد أنه وراء الهجمات ولم يذكرا إيران، التي تتهمها الولايات المتحدة بأنها مسؤولة مباشرة.

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ أيار الجاري، وأكدت أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.