لجنة أطباء السودان المركزية تؤكد مقتل خمسة أشخاص منذ يوم أمس

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن كادرها الطبي أكد، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، مقتل خمسة أشخاص برصاص مليشيا الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي، أربعة منهم بمدينة بورتسودان والخامس بالخرطوم من ضحايا مجزرة القيادة العامة كان في العناية المكثفة، مشيرة إلى أن التأخير عن الإعلان يعود لفقدان شبكات التواصل والتضييق الأمني على الكادر الطبي.

الخرطوم — سبوتنيك. وأضافت اللجنة المركزية للأطباء في السودان، بهذا يزداد عدد القتلى الذين تم حصرهم بواسطة الأطباء إلى (113) شخصا، مع تأكيدنا الدائم علي صعوبة الحصر في ظل التضييق الأمني الخانق وانقطاع خدمة الإنترنت عن السودان نهائياً.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء الأربعاء 5 حزيران/ يونيو 2019، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن " (108) قتلى تم قتلهم بواسطة مليشيات الجنجويد والمجلس العسكري الانقلابي، منذ مجزرة القيادة العامة واستمرار القتل بعد ذلك في الأحياء والطرقات، في العاصمة والأقاليم حتى الآن".

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.