إسرائيل تنشر فيديو لطفلة تتعلم العربية وتعلق: الأطفال عماد المستقبل

نشر الحساب الرسمي لدولة إسرائيل على تويتر مقطع فيديو يظهر طفلة صغيرة تتعلم اللغة العربية، معلقا "الأطفال عماد المستقبل".

ويظهر المقطع الذي نشره حساب "إسرائيل بالعربية" فتاة تبلغ من العمر أقل من 4 سنوات، تحاول نطق كلمات بالعربية في إطار تعلمها للغة على يد مربيتها، وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه:

"أسعد الله أوقاتكم. اللغة أجمل وسيلة للتفاهم. طفلة إسرائيلية عمرها أقل من ٤ سنوات في روضة أطفال في حيفا تتعلم العربية.في هذا المشهد تصف للمربية أنها رأت قوس وقزح. الأطفال عماد المستقبل".

اسعد الله اوقاتكم.اللغة اجمل وسيلة للتفاهم. طفلة إسرائيلية عمرها اقل من ٤سنوات في روضة أطفال في حيفا تتعلم العربية.في هذا المشهد تصف للمربية أنها رأت قوس وقزح. الاطفال عماد المستقبل.

pic.twitter.com/zp6wcYdsFg — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 7, 2019

وتراوحت تعليقات المستخدمين على المقطع بين استحسان بعض المستخدمين، حيث قال أحدهم "الله يحفظها"، والسخرية والاستهجان حيث أكد عدد من المستخدمين استمرار إسرائيل في سياسة التمييز والعداء تجاه الفلسطينيين.

في سياق آخر، أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على ثبات السياسة الإسرائيلية من ضمان أمنها واستقرارها عبر الرد على أي اعتداء يطالها بقوة أكبر.