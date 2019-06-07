مصر تبدأ بناء أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط وأفريقيا

وصرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، لبوابة "الأهرام" الإلكترونية، أن "تكلفة تنفيذ المدينة الطبية تقدر بنحو 20 مليار جنيه".

وأضاف مندور أن "90% من استثمارات المشروع مصرية، وتمت المعاينة الأولية لموقع المشروع، وسيقدم فى المدينة الطبية أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية، على أن تضم المدينة الطبية 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية 2000 سرير، ومهبطا لإسعاف الطائر، ومستشفى تعليميا، وحدائق استشفاء طبيعية، ومشتلاً للنباتات الطبية".

من جانبه قال محمد سليمان، الأمين العام لجامعة بدر والمدينة الطبية، إن "المدينة ستدار بأحدث نظم الإدارة فى العالم لتقديم خدمة جيدة للمريض المصري والأجنبي، مضيفاً أنه سيتم تخصيص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المواطنين".

وأوضح سليمان أن "مساحة المشروع 109 أفدنة، وسيتم بدء الخدمة الطبية في المرحلة الأولى للمشروع، بعد30 شهرا من تاريخ البدء في التنفيذ، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء التنفيذ".