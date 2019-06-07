البيت الأبيض: أمير قطر يزور واشنطن في التاسع من يوليو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سوف يزور واشنطن في التاسع من شهر يوليو/ تموز المقبل.

ونشر البيت الأبيض، على موقعه الإليكتروني، بيانا قال فيه "يستقبل الرئيس دونالد ترامب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر في البيت الأبيض في 9 يوليو 2019".

The White House



Statement from the Press Secretary on the Visit of His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Amir of the State of Qatar



The White House

Office of the Press Secretary

FOR IMMEDIATE RELEASE

June 7, 2019



Statement from the Press… https://t.co/n1hy1RrA1J — North Shore Voice (@mgvoice) June 7, 2019

​وأضاف "ستستند الزيارة إلى الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وستعزز بشكل أكبر علاقاتنا الاقتصادية والأمنية الكبيرة بالفعل".

وتابع "من المتوقع أن يناقش الزعيمان التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب".