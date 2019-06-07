البيت الأبيض: أمير قطر يزور واشنطن في التاسع من يوليو

ونشر البيت الأبيض، على موقعه الإليكتروني، بيانا قال فيه "يستقبل الرئيس دونالد ترامب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر في البيت الأبيض في 9 يوليو 2019".
The White House— North Shore Voice (@mgvoice) June 7, 2019
Statement from the Press Secretary on the Visit of His Highness Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Amir of the State of Qatar
The White House
Office of the Press Secretary
FOR IMMEDIATE RELEASE
June 7, 2019
Statement from the Press… https://t.co/n1hy1RrA1J
وأضاف "ستستند الزيارة إلى الشراكة الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر، وستعزز بشكل أكبر علاقاتنا الاقتصادية والأمنية الكبيرة بالفعل".
وتابع "من المتوقع أن يناقش الزعيمان التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب".
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