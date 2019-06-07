دمشق: الموقف من "حماس" لن يتغير ومبني على دعمها للإرهابيين في سوريا

علق مصدر حكومي سوري على الشائعات المتداولة حول عودة العلاقات بين دمشق وحركة "حماس" الفلسطينية، وكشف أن الموقف السوري من الحركة لن يتغير وذلك بسبب دعمها للإرهابيين في سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر إعلامي أنه "لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس".

وقال المصدر إن "موقف سوريا من هذا الموضوع موقف مبدئي بُني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل إلا أنه تبين لاحقاً أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة عندما دعمت الإرهابيين في سوريا وسارت في نفس المخطط الذي أرادته إسرائيل".

ولفت المصدر إلى أن موقف سوريا لم ولن يتغير من هؤلاء "الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال".