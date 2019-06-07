الجيش اليمني يحبط هجوما لـ"أنصار الله" شمالي الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إحباط هجوم لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك . وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، إن "القوات أحبطت هجوماً على مواقع التبة الحمراء والخلل وحصن شداد في جبهة مريس شمال الضالع".

وأضاف المركز بأن "قوات العمالقة كبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال التصدي للهجوم".

وسيطرت القوات الحكومة، يوم الأربعاء، على قرى الرباط والشجفاء والشبهة غرب منطقة تورصة في مديرية الأزارق، جنوب غربي الضالع، عقب هجوم مباغت على مواقع لـ"أنصار الله"، حسب الجيش اليمني.