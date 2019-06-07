لأول مرة... الإمارات تنشر صورا للهجوم الذي تعرضت له ناقلات الفجيرة

نشرت قناة أمريكية، مساء اليوم، الجمعة، صورا جديدة للهجوم الذي تعرضت له ناقلات الفجيرة، الشهر الماضي.

وذكرت القناة الأمريكية "CBS" صورا للأضرار التي لحقت بأربع ناقلات نفط التي تعرضت لعمليات تخريبية، في الثاني عشر من شهر مايو/آيار الماضي، في ميناء الفجيرة الإماراتي.

وأوردت القناة أن الصور تظهر ثقوبا كبيرا يعتقد أنها جراء قنابل بدائية، تم تعليقها بالسفن عبر غواصين، وأنه بالرغم من أن التحقيقات ما تزال جارية، فإن ما تم نشره من صور هي مؤشرات قوية على أن الهجمات الأربعة كانت جزءا من عملية متطورة ومنسقة قام بها ممثل يتمتع بقدرة تشغيلية عالية، يرجح أنها تعزى لدولة ما.

#Breaking #MiddleEast #Iran ~ Alert —First photos: Oil tanker attack in Gulf of Oman probe reveals new photos, blames likely "state actor" ~ U.S. blames Iran https://t.co/K0NilFM6cI pic.twitter.com/WSQNnBh7j3 — Pamela Falk (@PamelaFalk) June 7, 2019

ويشار إلى أن السعودية والإمارات والنرويج قد أصدروا بيانا مشتركا، قالوا فيه إن الأضرار التي تعرضت لها ناقلات النفط، كانت نتيجة ألغام ثبتت على السفن،

وبحسب تحقيقات أجرتها الدول الثلاث، فإن الهجمات تمت من خلال زوارق سريعة وغواصين مدربين بشكل جيد.

وتعرضت 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في 12 مايو/ أيار الماضي، وأكدت أن السفن، التي أصيبت بالضرر السفن الأربع هي، "المرزوقة"، و"أندريا فيكتوري"، و"أمجاد" و"اي ميشيل"، فيما لم تسجل أية إصابات بشرية، ولا تسرب نفطي.