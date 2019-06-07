وكالة: احتجاز قيادي في المعارضة السودانية بعد اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا

ذكرت مصادر في تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان أن الأمن السوداني احتجز أحد قادته اليوم الجمعة بعد اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في في تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان أن الأمن السوداني احتجز أحد قادته اليوم الجمعة بعد اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا الذي يزور الخرطوم للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان محمد عصمت ضمن وفد تحالف المعارضة الرئيسي الذي أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وأجرى رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، محادثات مع أعضاء في تحالف "قوى الحرية والتغيير" السوداني، وذلك خلال زيارته للخرطوم التب بدأت صباح اليوم.

وذكر الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أنه "خلال زيارته للسودان، أجرى رئيس الوزراء أبي أحمد محادثات مع أعضاء تحالف الحرية والتغيير".

وتابع "وأعرب عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد أن الشرط المسبق لاستعادة السلام في السودان هو الوحدة".

ووصل أبي أحمد الخرطوم، اليوم، لإجراء محادثات مع رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن، أمس الخميس، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين.