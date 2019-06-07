السعودية تتهم إيران باستهداف ناقلات النفط

أعلن المندوب الدائم السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم الجمعة، أن استهداف ناقلات النفط قبالة الفجيرة تتسق مع تصرفات إيران.

وأضاف "هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المنسقة التي طالت ناقلات النفط قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة".

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة #عبدالله_المعلمي:

استهداف ناقلات النفط قبالة الفجيرة يتسق مع تصرفات #إيران pic.twitter.com/d4e7KjhBVf — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 7, 2019

وتابع في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث الذي عقد مساء أمس الخميس عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، "إن المسؤولية تقع على عاتق إيران".

واستهدفت الهجمات التي وقعت يوم 12 أيار/ مايو ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية دون أن تؤدي لسقوط ضحايا.

وقعت الهجمات قبالة إمارة الفجيرة القريبة من مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا عالميا لشحن النفط والغاز.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.