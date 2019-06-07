اليمن.. الجيش يعلن مقتل 26 من "أنصار الله" بغارات جوية للتحالف شرق صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم الجمعة، مقتل 26 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بغارات لطيران التحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لمحور كتاف في الجيش اليمني على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، إن طيران التحالف استهدف تجمعاً للحوثيين في هضبة وادي مسعود الواقعة على تخوم مركز مديرية كتاف (شرق صعدة)".

وأضاف أن "القصف الجوي أسفر عن مقتل 18 عنصراً من الحوثيين".

إلى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي، أن "ثمانية من الحوثيين قُتلوا وأُعطبت عربة عسكرية تابعة لهم بقصف طيران التحالف سلسلة مرتفعات جبال سحامة في مديرية كتاف".

وأشار إلى "استهداف طيران التحالف بغارات تجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة على تخوم مركز مديرية كتاف".

ووفقاً للجيش، "أدت الغارات إلى مصرع العشرات من الحوثيين وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات العسكرية وإحدى معدات الحفر".