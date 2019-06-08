بسبب الوضع الأمني... هروب عائلات إسرائيلية من غلاف غزة

وذكرت القناة الـ "13" العبرية، مساء أمس الجمعة، أن 10 عائلات إسرائيلية من سكان مستوطنات غلاف غزة، من المجلس الإقليمي "شعار هنيغف" يعتزمون مغادرة المستوطنة قبل بداية الصيف، بسبب الوضع الأمني المتوتر.
وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تشكل مصدر قلق كبير في مجلس "شعار هنيغف"، تخوفا من أن يتبعها خطوات أخرى من مستوطنين آخرين يقطنون في منطقة غلاف غزة.
ونقلت القناة العبرية على لسان عضو الكنيست، ألون شوستر، من حزب "أزرق أبيض":
إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يمكن أن يفهم مدى أهمية تحصين وردع منطقة غلاف غزة.
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