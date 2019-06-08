فرنسا تبيع فرقاطتين إلى الإمارات

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أمس الجمعة، بأن فرنسا باعت فرقاطتين اثنتين من طراز "قوويند" إلى الإمارات. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الفرقاطتين جاء على خلفية توقيع اتفاق سري بين الإمارات ومجموعة "نافال جروب" الفرنسية (مجموعة صناعية فرنسية متخصصة في مجال الدفاع البحري) في أبو ظبي، يوم 25 مارس/ آذار الماضي.

ولم يصدر إعلان رسمي عن تلك الصفقة، سواء من الجانب الإماراتي أو الفرنسي حتى أمس.

وفي وقت سابق، كشفت الإذاعة الفرنسية — استنادا إلى وثيقة سرية مؤرخة بـ25 سبتمبر/ أيلول 2018، من إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع — أن الحكومة الفرنسية باعت أسلحة للسعودية والإمارات، وأن تلك الأسلحة استخدمت ضد الحوثيين في اليمن.