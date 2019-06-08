وزير الاقتصاد السوري يوضح لـ"سبوتنيك" أهمية المشاركة في مؤتمر سان بطرسبورغ

شدد وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل، على أهمية مشاركة بلاده في مؤتمر سان بطرسبورغ بشكل سنوي، لما يمتلكه المؤتمر من ثقل اقتصادي دولي، يتيح فرص أمام الاقتصادي السوري للنهوض والتطور.

وقال وزير الاقتصاد السوري لوكالة "سبوتنيك" إن "المشاركة السورية في مؤتمر سان بطرسبورغ أصبحت على الجدول السنوي للحكومة السورية حيث أنه يضم عددا كبيرا من الدول وبالتالي هو فرصة هامة على مستوى تبادل الآراء حول القضايا الاقتصادية المعاصرة أو على مستوى اللقاءات مع الحكومة الروسية بمستوياتها المختلفة أو على مستوى اللقاء مع الشركات وقطاع العمل في روسيا بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين وأصحاب الشأن الاقتصادي في الدول الأخرى".

وأكد الخليل أنه "عقد لقاء مع رئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية ووزير التنمية الاقتصادية، وكان هناك لقاء مع وزيريي الخارجية والتنمية في أبخازيا، ولقاء مع رئيس جمهورية القرم".

وتابع الخليل "الحكومة تعمل بتناغم كبير سعيا للتخفيف قدر الإمكان من أضرار الحرب، ولا شك أن أي حرب تحمل أضرار متنوعة وليست بالقليلة وتحتاج للمعالجة على مستوى فردي وجماعي".

وأضاف "الحكومة السورية تعمل على تطوير الواقع الاقتصادي بشكل عام عن طريق برامج، كما أن وزارة الاقتصاد تعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى".

وأتم وزير الاقتصاد السوري، أن البرنامج الأول هو إحلال بدائل المستوردات الذي سيكون مضماره السنوي 2019-2020، وبرنامج يتعلق بتحفيز القطاع الخاص وسيكون مضماره 2019.