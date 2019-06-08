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14:25 08 يونيو/ حزيران 2019
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    حصيلة خسائر فادحة لـداعش ... القوات العراقية العراق

    العراق يعلن ضبط أكثر من 3 آلاف مخالفة عبر حدوده

    © Photo / خلية الإعلام الأمني
    العالم العربي
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    أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، 8 حزيران/ يونيو، عن تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف مخالفة عبر الحدود، على مدى أقل من عامين، وما يقارب الألف و500 مخالفة، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.

    وحسب الإحصائية التي تلقتها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، من هيئة المنافذ، دائرة العمليات والخطط، قسم التحري، في بيان اليوم، أن مجمل المخالفات للأشهر "كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير/ وآذار/ مارس، ونيسان/ إبريل، إلى نهاية شهر أيار/ مايو الماضي"، بلغت (1450) مخالفة.

    حصيلة خسائر فادحة لـداعش ... القوات العراقية العراق
    © Photo / خلية الإعلام الأمني
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    وأوضحت الهيئة، أن المخالفات تضمنت، منها تهريب مخدرات عدد (89) مع مخالفة إجازة استيراد مثبتة من قبل مقر الهيأة بعدد (594)، وأوامر إلقاء القبض على مطلوبين بلغوا (163)، بالإضافة إلى (345) دعوى كمركية محالة من المنافذ إلى القضاء تحت عناوين هي:

    تغير وصف البضاعة، وتهريب، وتزوير، ومعاملات غير مكتملة الإجراءات القانونية.

    وأكملت، أما بما يخص الدعاوى الكمركية المحالة إلى الكمرك فقد بلغت (189) مخالفة، أتلاف مواد، وإعادة إصدار، بالإضافة إلى أموال مهربة بلغت (10) مخالفات.

    وتنوه الهيئة، إلى أن المخالفات المذكورة تندرج تحت مسميات متعددة تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن، وتزوير الوصولات، بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية"، مشيرة إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها.

    وجاء في الإحصائية، أن مجمل المخالفات للأشهر من الأول من شهر أب/ أغسطس عام 2017، إلى 31 أيار/ مايو العام الجاري، بلغت (3287) مخالفة.

    حصيلة خسائر فادحة لـداعش ... القوات العراقية العراق
    © Photo / خلية الإعلام الأمني
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    وأختتم هيئة المنافذ الحدودية، أنها قد تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة، والإشراف، والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ للحفاظ على المال العام، وحماية المنتج المحلي، والمستهلك، والقضاء على الآثار السلبية، والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية.

    الجدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية الخاصة بالمنافذ الحدودية العراقية — في الجنوب، تعتقل بشكل يومي مسافرين إيرانيين الجنسية يحملون كميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة، من المواد الفتاكة والمميتة، لبيعها في داخل العراق.

    وأحصت هيئة المنافذ الحدودية، خلال شهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي، 98 مخالفة في تقريرها الشهري الخاص بالمخالفات التي تسجلها عند المنافذ في جنوب العراق، وغربه، لمنع تسلل المهربين والمجرمين ومنع تهريب البضائع وإدخال غير المرخصة والقانونية منها.

    وأعلنت الهيئة في إحصائيتها التي أعدها قسم البحث والتحري في دائرة العمليات والخطط، وحصلت مراسلتنا، على نسخة منها، أن مجمل المخالفات لشهر أيلول/ سبتمبر العام الماضي، بلغت 98 حالة، منها تهريب مخدرات عدد 20.

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