بالفيديو... شاب سعودي يعرض حياة الآخرين للموت والسلطات تتحرك

ألقت الشرطة السعودية في العاصمة الرياض القبض على شاب عشريني لإطلاقه النار بشكل عشوائي من سلاح كلاشينكوف في أحدى المناسبات.

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل غير آبه بالعواقب مما عرض الآخرين للخطر".

الشرطة تعلن القبض على شاب عشريني قام بإطلاق النار بشكل عشوائي أمام أحد المنازل في محافظة #وادي_الدواسر pic.twitter.com/PTewLDq8mI — نايف المشيط‎ (@nalmoshait) June 8, 2019

وأضاف التويجري "أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه". وفقا لموقع "الوئام".

الجهات الأمنية بـ #وادي_الدواسر تقبض على شاب أطلق النار في في إحدى المناسبات، وكاد يتسبب بكارثة. — السعودية للأنباء ™ (@saudi_anbae) June 8, 2019

وانتقد عدد كبير من المغردين السعوديين استخدام الشاب للسلاح والرمي بشكل عشوائي مما عرض حياة الآخرين للموت نتيجة استهتاره.