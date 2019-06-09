الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع وقطع إمدادات "أنصار الله" شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، يوم السبت، إحرازه تقدما ميدانيا في هجوم على جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، إن "قوات الجيش في محور علب، من قوة النخبة والألوية العاشر خاصة والتاسع مشاة والحزم و63 مشاة، سيطرت على تبة البيضاء والتباب السود في مديرية باقم شمال صعدة".

وأضافت أن "القوات تمكنت من قطع الطريق الدولي إلى باقم، والذي كان يمد الحوثيين بالتموين لمواقعهم في باقم".

وأوضحت أن "التقدم يأتي بعد شن الجيش هجوما واسعا، مساء الجمعة، على ميمنة جبل العتيمة وتبة البيضاء والتباب السود".

وأكدت "تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية خلال المواجهات".

وذكرت أن "الجيش ينفذ عملياته بدعم وإسناد من طيران التحالف ومروحيات الأباتشي، ومدفعيته الثقيلة، إضافة إلى دعمه اللوجستي والاستخباراتي".

#المسيرة_عاجل | #الجوف: قتلى وجرحى من المرتزقة بكمين لوحدة الهندسة في جبهة صفر الحنايا بمديرية المتون — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) June 8, 2019

من جهة ثانية، أفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، على "تويتر"، بأن طيران التحالف استهدف بـ 8 غارات مناطق في مديرية كتاف شرق صعدة.

وأشار إلى شن الجيش السعودي، قصفاً بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية، على أنحاء متفرقة في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة.