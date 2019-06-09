حمد بن جاسم يشعل مواقع التواصل في المملكة... هكذا رد السعوديون

أثارت تصريحات رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، عن السعودية والإرهاب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جدلا واسعا.

وشن ناشطون سعوديون هجوما عنيفا على حمد بن جاسم، بعد تذكيره بأن 15 من أصل 19 ممن شاركوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 كانوا سعوديين.

ورفض ابن جاسم وصف قطر بأنها داعمة للإرهاب، متابعا: "كم عدد المقاتلين السعوديين في صفوف داعش؟ إن معظمهم من السعودية".

وأطلق مغردون سعوديون هاشتاغ حمل عنوان "حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي"، قالوا إن رئيس الوزراء القطري السابق يحاول وصم السعوديين بالإرهاب.

حمد بن جاسم أتهم السعوديين بأنهم يشكلون اغلبية مقاتلي داعش وغاب عنه أن نفس الصحيفة التي يتحدث لها نشرت تقريرًا عام 2015 بعنوان:



"من أين جاء مقاتلي داعش"



يذكر التقرير أن تونس هي الاعلى عربيًا و أن 15 مقاتل جاؤوا من #قطر!https://t.co/T67XFkMwHM#حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي — عبدالله المنقور|A.AlMangour (@MANGOUR) June 9, 2019

​#حمد_بن_جاسم_يسيء_للشعب_السعودي

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هذا السعودي فوق فوق 🖐🏾😴🇸🇦💚. pic.twitter.com/jAI1A0MJ1g — iix22 (@iix2243544136) June 9, 2019

كما وجه حمد بن جاسم نصيحة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان قائلا: "لديه فرصة كبيرة لتغيير المملكة العربية السعودية للأفضل، لكن هذا لن يحدث ما لم تكن هناك مصالحة في جنوب الجزيرة العربية. إنه بحاجة إلى وقف الحرب غير الضرورية في اليمن، ومحاولة إجراء نقاش مباشر مع الإيرانيين للمساعدة في حل المشكلة في سوريا".