تسجيل
13:15 09 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الألماني هايكو ماس، 18 يناير/ كانون الثاني 2019

    ألمانيا تقدم للأردن قرضا غير مشروط بقيمة 100 مليون دولار

    © Sputnik . Gregoriy Sysoyev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده ستقدم للأردن قرضا ماليا غير مشروط، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.

    عمان- سبوتنيك. وأشار الوزير الألماني إلى علم بلاده بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن.

    وقال ماس، في لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان اليوم، "نحن على علم بالوضع الاقتصادي الصعب في الأردن نعرف ذلك جيدا ولذلك يسعدنا تواصل الأردن  بشكل مشترك مع صندوق النقد الدولي بشكل شجاع جدا ولذلك نحن نحترم ذلك".

    البنك الدولي
    YouTube.com
    الأردن يتفق مع البنك الدولي على زيادة القرض إلى 1.4 مليار دولار
    وأضاف "ألمانيا تساعد الأردن في هذا الطريق بمنح قرض مالي غير مشروط بقيمة 100 مليون دولار أمريكي".

    من جهته، قال الصفدي إن "ألمانيا ثاني أكبر مانح استراتيجي للمملكة وثمة تعاون في كافة المناحي بين البلدين" مؤكدا أن "التعاون والتشاور بين المملكة وألمانيا مستمر".

    وأشار الصفدي إلى أن "لقاء اليوم كان فرصة ليس لتعزيز العلاقات الثنائية وحسب بل للتواصل المستمر حول المشاكل التي تواجهها المنطقة".

    كما أشار إلى أن "القضية الفلسطينية كانت في مقدمة ما بحثنا ونحن وألمانيا متفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع".

    وحول أزمات المنطقة أشار الصفدي إلى أن البلدين "متفقان على ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة في سوريا وحل أزمات المنطقة على أساس الحوار وعلى الاسس التي تضمن علاقات اقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، وعلى علاقات إقليمية صحية جيدة".

    وأضاف الصفدي "نحن وألمانيا ننطلق من ذات المبادئ التي تستهدف التنمية وحل قضايا المنطقة مثل قضية اللاجئين السوريين ونؤكد تقديرنا لجهود ألمانيا تقديرنا للدعم الذي قدمته المانيا للمملكة في جهودها تلبية احتياجات مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري يعيشون في الأردن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة".

    من جهته قال وزير الخارجية الألماني "تم التركيز في المحادثات على الوضع في الشرق الاوسط والمتغيرات الراهنة".

    وأضاف "نحن نراهن على تقييم الأردن على الوضع نظرا لدور الأردن المتوازن في المنطقة وبالنسبة لنا الدور الأردني مهم جدا ونحن نكن كل الاحترام والتقدير لدور الأردن البناء والمستمر".

    وفيما يخص مسألة اللجوء السوري قال ماس "نحن نستمر في معالجة هذه القضايا بشكل وثيق".

    وحول الإرهاب وما يتعلق بتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، قال ماس "منذ عام 2017 وقاعدة الجيش الألماني موجودة في الأردن في منطقة الازرق وأنا علمت في مباحثاتي في بغداد أن داعش صحيح لم يعد لديه أي أراض لكن التهديد الداعشي مستمر وبشكل مخفي" مبينا أن بلاده تعتبر أن "هذه المهمة كبيرة ومهمة جدا للجيش الألماني".

    وتابع الوزير ماس شارحا شرح "نحن نود أن نساهم في عدم إعادة بناء هياكل داعش في المنطقة حتى لا يتمكن هذا التنظيم من ارتكاب جرائم جديد في المنطقة وفي كل العالم".

    ويقوم وزير الخارجية الألماني حاليا بجولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل بالإضافة إلى الأردن كلا من العراق والإمارات وإيران.

    انظر أيضا:

    بعد فيديو "الإفطار الملكي"... سؤال الملكة رانيا يثير ضجة في الأردن (فيديو)
    كاتب: الأردن قد يحضر مؤتمر المنامة بشأن "صفقة القرن"
    الأردن: أي طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية لن يكون بديلا عن حل الدولتين
    الأردن... دعوات لوقفة احتجاجية رفضا لزيارة كوشنر وورشة البحرين
    اكتشاف أقدم دار سينما في الأردن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأردن, هايكو ماس وزير الخارجية الألماني, أيمن الصفدي, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الكرنفال في غيليندجيك على شرف افتتاح موسم العطلات والمنتجاب الصيفية الجديد
    "معركة البندورة" وزائران جديدان يستقران في موسكو...صور الأسبوع من "سبوتنيك
    إف-35
    "جون كينيدي" لن تحمل "إف-35"
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك