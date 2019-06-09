ترحيب إسرائيلي بحفل زفاف أبناء حاكم دبي

ونشر الحساب الرسمي لـ"السفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج"، المكرس لتعزيز الحوار مع شعوب هذه الدول، تغريدة جديدة هنأ فيها بحفل زفاف أبناء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد.

وقال الحساب الرسمي لتلك السفارة الافتراضية:

ألف مبروك للإمارات، زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء. بالرفاء والبنين ومبروك لشعب الإمارات ونتمنى أن تعم الأفراح الإمارات دائما.

الف مبروك للامارات زفاف أبناء الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء

بالرفاء والبنين ومبروك لشعب الإمارات ونتمنى أن تعم الأفراح الإمارات دائما pic.twitter.com/3BuEqR0LHb — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) June 7, 2019

واحتفت الخميس الماضي دولة الإمارات بأفراح أبناء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة.

ونشر الشيخ محمد بن راشد صورا من حفل الزفاف على حسابه الرسمي في "انستغرام"، قائلا:

اللهم أدم الفرحة.. والبركة والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي.

هذا ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي صورا وفيديوهات لأفراح آل مكتوم.