الجيش اليمني يعلن مقتل 10 حوثيين بعملية شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، "مقتل 10 مسلحين على الأقل" من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بعملية واسعة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن قائد محور آزال العميد الركن عبد الحكيم فاضل، إن "وحدات من قوات النخبة في الجيش نفذت بإسناد من طيران التحالف ومدفعيته، عملية نوعية على مواقع تمركز الحوثيين في آخر المناطق التي يسيطرون عليها شمال مديرية باقم شمال صعدة".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أفراد من الحوثيين وجرح آخرين وتكبيدهم خسائر في المعدات والأرواح"، معتبرا أن العمليات العسكرية النوعية للجيش "تسهم في إضعاف قدرات الحوثيين وتسهل من عملية تقدم قوات الجيش".

وأعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس السبت، مقتل وإصابة العشرات من العسكريين بينهم سعوديون وسودانيون، خلال إحباطها هجوماً في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله على "تويتر"، عن مصدر عسكري في حجة، بأن الجماعة والقوات الموالية لها، صدت زحفا نفذته 7 ألوية من الجيش اليمني، وقوات سعودية وسودانية عاملة ضمن التحالف العربي، وذلك باتجاه صحراء ميدي شمال غربي حجة.

وأضاف أن الزحف الذي سانده طيران التحالف، نُفذ من ثلاثة اتجاهات الشمال والغرب والجنوب، بعرض مساحة أكثر من 40 كيلو متراً، وبدأ منتصف ليل أول من أمس واستمر حتى مساء أمس.

ووفقاً للمركز، تمكنت "أنصار الله" والقوات الموالية لها، من صد الزحف الواسع، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من المهاجمين، وأسرت عدداً آخر، وأعطبت عشرات الآليات، واغتنمت أسلحة متنوعة.

وأعلنت أمس قوات الحكومة الشرعية، تقدمها 15 كيلو متراً في محافظة حجة واستعادة مزارع النسيم والخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي، و12 قرية ووادٍ، إضافة إلى قطع إمدادات "أنصار الله" شمال حجة، بعد قطعه الطريق الرابط بين مديريتي حرض وميدي، وذلك خلال عملية عسكرية ما تزال مستمرة، حسب الجيش اليمني.