المدير العام للأمن اللبناني يغادر إلى طهران لإطلاق سراح أحد مواطنيه

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" اليوم الأحد، ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم غادر بيروت، اليوم الأحد، متوجها إلى طهران لاستكمال مساعي إطلاق سراح المواطن اللبناني نزار زكا المعتقل في إيران.

وأعلن مدير الإرتكاز الإعلامي المحلل السياسي سالم زهران أن إطلاق سراح زكا ما كان ليتم لولا سلسلة إتصالات وجهود حثيثة بدأها اللواء‫ عباس إبراهيم بزيارة لأمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، وفي نفس الوقت كان لرئيس الجمهورية ميشال عون إتصال مع الرئيس الإيراني ومحادثات بين وزيري الخارجية اللبناني والإيراني.

تُعلن المديرية العامة للأمن العام ان المدير العام للامن العام #اللواء_عباس_ابراهيم غادر بيروت بعد ظهر اليوم متوجها إلى طهران لاستكمال المساعي لإطلاق سراح المواطن اللبناني نزار زكا — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) ٩ يونيو ٢٠١٩

وفي اتصال لـ"سبوتنيك" مع زهران رجح وصول زكا إلى بيروت غدا برفقة اللواء ابراهيم، وكشف عن ترتيبات ستجرى في القصر الجمهوري في بعبدا لاستقبال إبراهيم وزكا بعد وصولهما إلى مطار الشهيد رفيق الحريري في بيروت.

وأشار زهران إلى أنه بعد إطلاق سراح زكا هناك مساعي من اللواء إبراهيم لإطلاق سراح الموقوف في فرنسا جورج عبد الله وما يعرف بموقوفي الإمارات والموقوف في قطر عمر الشوك.

وذكر زهران أن إبراهيم تسلم من السلطات السورية في اليومين الماضيين كل من وسام يوسف كرنبي ونايف محمود رايد اللذان كانا قد أوقفا بتاريخ 22 مايو/أيار 2019 في المنطقة الحدودية في جرود بلدة عرسال.

١- نتيجةً للمساعي والإتصالات التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام، أفرجت السلطات السورية المختصة عن اللبنانيَّيْن وسام يوسف كرنبي ونايف محمود رايد اللذين كانا قد أوقفا بتاريخ 22-5-2019 في المنطقة الحدودية في جرود بلدة عرسال. pic.twitter.com/RmaT0p3gUi — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) ٣ يونيو ٢٠١٩

واعتقل الحرس الثوري الإيراني زكا في طهران وهو في طريق العودة إلى لبنان، بعد مشاركته في مؤتمر، في ايلول/سبتمبر عام 2015، بتهمة إقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.