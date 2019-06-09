إقرار استراتيجية جديدة لجعل الإمارات رائدة عالميا في مجال جودة الحياة

أقرت حكومة الإمارات الاتحادية، اليوم الأحد، استراتيجية "جودة الحياة" لدولة الإمارات حتى عام 2031، والتي تضمنت تنفيذ 90 مشروعا في مجالات مختلفة، لتحقيق هذا المبتغى.

القاهرة- سبوتنيك. وقال نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر "تويتر"، "ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي.. أقررنا خلالها استراتيجية جودة الحياة في دولة الامارات حتى العام 2031. لدينا 90 مشروعا ضمن الاستراتيجية".

ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي.. أقررنا خلالها استراتيجية جودة الحياة في دولة الامارات حتى العام ٢٠٣١. لدينا ٩٠ مشروعا ضمن الاستراتيجية تتعلق بالصحة البدنية والنفسية والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية وتعزيز جاذبية العيش في مدننا المختلفة.. pic.twitter.com/CEyCGoMAan — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 9, 2019

ووفقا للشيخ محمد بن راشد، فإن هذه المشروعات تتعلق بالصحة البدنية، والنفسية، والصحة الرقمية للأجيال، وترسيخ العلاقات الأسرية، وتعزيز جاذبية العيش في المدن المختلفة بدولة الإمارات.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أيضا، قانونا اتحاديا بشأن السلامة من المنتجات المعدلة وراثيا، لحماية المواطنين من آثارها الجانبية.

مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يعتمد الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة. #حكومة_الإمارات pic.twitter.com/xOGjqeV474 — UAEGov (@uaegov) June 9, 2019

كما تم اعتماد اللائحة التنفيذية لـ "قانون المسئولية الطبية"، والذي يحدد معايير الأخطاء الطبية، وآلية تقديم وفصل الشكاوى في القطاع الصحي بالدولة.