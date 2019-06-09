روايات متناقضة حول العصيان المدني في السودان

أكدت جهات سودانية استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم مع بدء حملة العصيان المدني التي دعت لها قوى معارضة للمطالبة بحكم مدني في البلاد.

وبينما قال شهود إن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم خالية إلى حد بعيد، اليوم الأحد، مع بدء الحملة، أكدت جهات حكومية سير العمل بشكل طبيعي.

وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) باشر العاملون ببنك السودان المركزي أعمالهم اليوم، حيث قام البنك عبر فرعه الرئيسي بمقابلة طلبات العملاء كافة.

وأكد البنك جاهزيته لتغذية الصرافات بالنقد.

وكان البنك قد أكد على لسان الناطق الرسمي للبنك، نجم الدين حسن إبراهيم، أن البنك المركزي قد أشرف على عملية تغذية الصرافات وستتواصل عملية التغذية.

كما أكدت شركة مطارات السودان القابضة سير العمل بصورة طبيعية بمطار الخرطوم الدولي واكتمال حضور العاملين بوحدات المطار المختلفة.

بنك السودان المركزي:العاملون يباشرون أعمالهم



باشر العاملون ببنك السودان المركزي أعمالهم اليوم، حيث قام البنك عبر فرعه الرئيسي بمقابلة طلبات العملاء كافة.

وأكد البنك جاهزيته لتغذية الصرافات بالنقد. pic.twitter.com/k4bey5mpqG — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 9, 2019

وأشارت الشركة الى جدول الرحلات اليومية موضحة أنه يسير بصورة جيدة، حيث قامت شركة بدر صباح اليوم بتسيير رحلة من الخرطوم إلى أديس أبابا وأخرى تابعة لذات الشركة من الخرطوم إلى جدة.

ومن جانبه أكد محمد خير الجنيد، وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، انسياب العمل بكل شركات الوزارة (النقل والتوزيع والتوليد) خاصة مكاتب خدمات المشتركين لمقابلة احتياجات الجمهور بالبلاد.

كما أكد سليمان عبد الجبار، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، أن الخدمة الصحية والعلاجية تسير بصورة طيبة في كثير من المستشفيات بالولاية، حيث تمت إعادة الخدمة بمستشفيات بحري وطوارئ أم درمان.

وقال عبد الجبار، في تصريح لـ(سونا)، إن هناك مجهودات مقدرة من الأطباء عموما في السودان وفي الوزارة الاتحادية والولائية ولجنة الأطباء المركزية لعودة الخدمة لعدد من الأقسام بالمستشفيات المختلفة.

الصحةالاتحادية: الخدمة العلاجية تسير بصورة طيبة



أكد دكتور سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية أن الخدمة الصحية والعلاجية تسير بصورة طيبة في كثير من المستشفيات بالولاية، حيث تمت إعادة الخدمة بمستشفيات بحري وطوارئ أم درمان. pic.twitter.com/uUdtVbHVhJ — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 9, 2019

وطالب بإعادة النظر في قفل الشوارع والتعرض للإسعافات لأنها تقل المرضى، مضيفا أنه دوليا الإسعافات لديها حماية وأن الصحة جانب إنساني لا تحتمل الإضراب أو التوقف.

وناشد عبد الجبار الأطباء والكوادر الصحية كافة بالاستمرار في خدمة المواطنين، وأشاد بما ظلوا يقدمونه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة تأثر العمل بها مؤخرا إثر الاعتداءات على الكوادر الطبية من قبل بعض المتفلتين، حيث كان هناك اعتداء على بعضها أدى إلى توقف كلي وجزئي لـ13 مستشفى بالولاية.

ودعت المعارضة وجماعات الاحتجاج الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام يوم الاثنين مما أسفر عن مقتل العشرات كما وجه ضربة لآمال الانتقال السلمي بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان.

وجاء اقتحام مقر الاعتصام بعد أسابيع من المشاحنات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد البشير وتحالف إعلان قوى "الحرية والتغيير" بشأن من يسيطر على الفترة الانتقالية التي ستؤدي إلى الانتخابات.

#Sudan 🇸🇩: #WadMadani has turned into a ghost town as part of the civil disobedience strike.#العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/t79JTXPe3S — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 9, 2019

وحسب "رويترز" فإنه مع بداية أسبوع العمل في السودان، صباح اليوم الأحد، تسنت رؤية القليل من المارة أو العربات في الشوارع. وكانت وسائل النقل العام تعمل بالكاد كما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق.

وتعمل بعض بنوك الدولة ومكاتب المرافق العامة بشكل طبيعي.

وقالت "رويترز" إنه في مطار الخرطوم، حيث لا تعمل سوى القليل جدا من الرحلات، تكدس المسافرون في صالة السفر. وأغلقت معظم مكاتب السفريات بسبب انقطاع الإنترنت كما ارتفعت أسعار التذاكر.

وفي الخرطوم بحري عبر النيل الأزرق من وسط العاصمة، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

ويحاول المتظاهرون إغلاق الطرق بالمتاريس في العاصمة خلال الأيام الأخيرة كوسيلة لدعم حركة الاحتجاج.

وقال التلفزيون السوداني، اليوم الأحد، إنه تم تغيير محمد عبد الله القيادي الكبير بقوات الدعم السريع.

وقال شهود إن قوات الدعم السريع، وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قادت فض الاعتصام يوم الاثنين.

ويقول مسعفون من المعارضة إن 117 شخصا قتلوا في اقتحام مقر الاعتصام امام وزارة الدفاع بالخرطوم وحملة القمع الأمنية التي تلت الاقتحام. وقالت الحكومة إن عدد القتلى في اقتحام مقر الاعتصام الأسبوع الماضي بلغ 61 قتيلا بينهم ثلاثة من قوات الأمن.