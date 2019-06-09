"جيش العزة" يتلقى شحنة كلور.. والهدف المحتمل 6 تجمعات صغيرة بريف حماة

كشفت مصادر مطلعة في ريف إدلب لوكالة "سبوتنيك" أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" قاموا بنقل 3 اسطوانات من غاز الكلور، ليل الجمعة، من أحد مقرات التنظيم في جبل الزاوية جنوب إدلب باتجاه ريف حماة الشمالي.