تجمع المهنيين: قبلنا الوساطة الإثيوبية من حيث المبدأ فقط

قال تجمع المهنيين بالسودان إنهم قبلوا الوساطة الإثيوبية من حيث المبدأ فقط.

وأكد أمجد فريد، المتحدث باسم تجمع المهنيين، أن قوى إعلان "الحرية والتغيير" قبلت الوساطة الإثيوبية من حيث المبدأ فقط، وأنها "لن تعود إلى التفاوض قبل تحقيق شروطها وأبرزها تحمل المجلس العسكري مسؤولية فض اعتصام القيادة العامة".

وقال فريد، في حوار له مع " سبوتنيك " ينشر لاحقا، إنه لا توجد خلافات داخل "الحرية والتغيير" وأن القوى موحدة في مطالبها.

وصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الاثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد القتلى منذ الاقتحام 115 شخصا.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.