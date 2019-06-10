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01:27 10 يونيو/ حزيران 2019
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    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

    اليمن.. الرئيس هادي يوجه الحكومة بإجراءات عاجلة بعد سيول جارفة اجتاحت عدن

    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، الحكومة اليمنية، بتخصيص موازنة طارئة لمواجهة تداعيات سيول اجتاحت العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، وعدد من المحافظات المجاورة، جراء منخفض جوي.

    ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، وجه الرئيس هادي خلال اتصال أجراه بمحافظ عدن أحمد سالمين ربيع، بإيواء النازحين ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدينة وتصدع المنازل وانقطاع خدمات الكهرباء وغيرها.

    علم اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وشدد الرئيس هادي على معاقبة ومحاسبة كل مسؤول تهاون أو قصر في أداء مهامه ووظائفه بصورة عامة.

    وحسب مصدر حكومي يمني لوكالة "سبوتنيك"، تسببت أمطار غزيرة هطلت، الساعات الماضية، على محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت جنوب اليمن، في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل وفقدان آخرين.

    وأضاف المصدر، أن سيولا جارفة اجتاحت مديريات عدن، أدت إلى وفاة شخص متأثرا بماس كهربائي في مديرية الشيخ عثمان، في حين توفي آخر جراء سقوط شجرة نتيجة الأمطار الغزيرة، التي ألحقت أيضا أضرارا كبيرة بالمنازل القديمة، وتسببت توقف ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في مديريتي التواهي وخورمكسر.

    ودفعت الأمطار الغزيرة والسيول، سكان منازل عشوائية في أحياء بمديريتي خورمكسر وصيرة، إلى النزوح منها خوفاً من انهيارها خاصة بعد سقوط أجزاء من إحداها.

    وتسببت السيول في محافظة أبين، في غرق فتاة عمرها 12 عاما في مديرية أحور شرق أبين، في حين نجت أخرى لاتزال تتلقى العلاج.

    كما ألحقت سيول الأمطار في أبين أضرارا في أراض زراعية وقطعت الخط الساحلي الرابط بين محافظتي حضرموت وعدن.

    وأُبلغ في محافظة شبوة شرق اليمن، بفقدان شخص يبلغ من العمر 30 عاما بعد سقوطه في حفرة غمرتها السيول بمدينة جول الريدة في وادي ميفعة.

    وغمرت السيول مناطق في مديرية المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، وأنحاء في مديرية الشحر وأدت إلى فقدان شخص، وجرف أكثر من 20 سيارة.

    وخلفت الأمطار الغزيرة أضرارا في الأراضي الزراعية والطرق بمحافظة لحج جنوب اليمن، وخاصة في مديريتي تُبن والملاح.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب في اليمن, الرئيس هادي, اليمن
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