اليمن.. الحوثي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في صرف الإيرادات بصنعاء وعدن

دعا رئيس اللجنة الثورية بجماعة "أنصار الله" الحوثيين، محمد علي الحوثي، إلى تشكيل لجنة من الأكاديميين للتحقيق في أوجه صرف الإيرادات في كل من حكومة الإنقاذ الوطني (التابعة للحوثيين) بصنعاء، والحكومة الشرعية في عدن، متهماً الأخيرة بالفساد والعبث بالإيرادات.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي في تغريدات على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، "‏‏نحن مع توحيد جميع الإيرادات للجمهورية اليمنية وفق آلية مزمنة مقابل تحييد الاقتصاد ودفع المرتبات، هذه المرتبات هي مستحقات لموظفي الجمهورية اليمنية المعروفين في كشوف الخدمة المدنية والبنك".

وأضاف، "وبالتالي من يقف ضدهم هو يقف ضد الوطن وليس ضد شخص أو مكون بعينه".

نحن مع توحيد جميع الايرادات للجمهورية اليمنية وفق الية مزمنة مقابل#تحييد_الاقتصاد#دفع_المرتبات

وهذه المرتبات هي مستحقات لموظفين الجمهورية اليمنية المعروفين في كشوف الخدمةالمدنية والبنك



وبالتالي من يقف ضدهم هو يقف ضد الوطن وليس ضد شخص او مكون بعينه. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٩ يونيو ٢٠١٩

وتابع الحوثي، "أتحدى الموافقة على الشفافية فيما ذكرناه للفترة كاملة لنضع الشعب بصورة ما يحدث من نهب وفساد لأي طرف من خلال لجنة من أكاديميين من جامعتي صنعاء وعدن وخبراء يمنيين، فالإيرادات التي تورد وتصرف بدورة مستندية مكتملة ما يتم تسليمه لمركزي صنعاء وفروعه". واستطرد الحوثي، "أما إيرادات الطرف الآخر فلا إيراد ولا دورة مستندية والشعب الحكم".

واتهم الحوثي التحالف العربي بقيادة لسعودية باستخدام الجانب المعيشي لشيطنة الرافضين له، من خلال الحصار وطبع العملة ورفض صرف الرواتب والتلاعب بأسعار الريال، حد قوله.

ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة اليمنية مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في البلد الفقير.

وكان سعر صرف الريال اليمني قبل بداية النزاع في 2014 بين قوات الحكومة وجماعة أنصار الله 220 ريالا مقابل الدولار الواحد.

وكانت حكومة اليمن قد نقلت مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في أيلول/سبتمبر 2016.