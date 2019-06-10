الجيش اليمني يعلن تحرير أولى مناطق ماوية شرق تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، السيطرة على أولى مناطق مديرية ماوية شرق محافظة تعز جنوب غربي اليمن، وذلك بإسناد من "المقاومة الشعبية" وطيران تحالف دعم الشرعية.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر عسكرية القول إن "قوات الشرعية حررت منطقة الصليب أولى المناطق في عزلة باهر بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز".

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني، تحرير منطقة الصليب أولى قرى منطقة باهر التابعة لمديرية ماوية شرق تعز الحدودية مع الأزارق بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أنه "تم إحكام السيطرة على المنطقة وطرد الميليشيات الحوثية منها، والسيطرة على بعض المواقع والثكنات العسكرية التي كانت تتمركز فيها الميليشيات وتطلق النار باتجاه منازل المواطنين في القرى القريبة منها".

كما أضاف أن "القوات اليمنية تواصل التقدم نحو مديرية ماوية، في تطور عسكري هام على مسرح العمليات في جبهات شمال وغرب الضالع".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.