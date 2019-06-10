الرياض تأمل الاتفاق مع روسيا حول رحلات جوية مباشرة بين البلدين في هذا العام

تجري المملكة العربية السعودية محادثات مع روسيا حول امكانية افتتاح رحلات جوية مباشرة بين البلدين، والعمل على التوصل لإتفاق في هذا العام.

قال مصدر لـ"سبوتنيك" نأمل بأن يتم التوصل لإتفاق بشأن الرحلات الجوية المباشرة في هذا العام، لكن المحادثات قد تستغرق بعض الوقت".

وأوضح المصدر بأنه هناك عدد من الاتجاهات المختلفة يجري مناقشتها، بما في ذلك مدينة جدة السعودية، لكن الاتجاه الأول يمكن أن يكون العاصمة الرياض.

هذا وكانت العلاقات الاقتصادية وخاصة الاستثمارية بين الرياض وموسكو خلال العامين الماضيين قد شهدت تطورا بشكل ملحوظ، وخاصة بعد زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى روسيا الاتحادية في 5 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017.

وتتجه السعودية وروسيا إلى بناء علاقة استراتيجية في جميع المجالات، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساعد في استقرار أسواق النفط العالمية بالإضافة إلى زيادة التبادل الاستثماري بين البلدين.

كما وأعلن في وقت سابق رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن السعودية استثمرت بالفعل 2.5 مليار دولار في مشاريع روسية مختلفة.