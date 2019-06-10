تسجيل
15:08 10 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    احتجاجات الجزائر في الجمعة التاسعة

    سيناتور جزائري: الدعوة للحوار الآن تتمحور حول نقطة واحدة

    © AFP 2019 / afp
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال السيناتور الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري والقيادي بحزب جبهة التحرير، إن الحوار الذي تدعو له السلطة في الجزائر الآن يتمحور حول نقطة واحدة.

    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين، أن جميع مؤسسات الدولة الجزائرية تعمل بمقتضى الدستور ولم تجر أية تعديلات أو إجراءات خارج الإطار الدستوري.

    وأوضح أن الحوار المطلوب الآن الذي تدعى له القوى السياسية في الجزائر يتمركز حول آلية إنشاء "السلطة الوطنية" التي تشرف على الانتخابات بشكل كامل  منذ بداية الإجراءات حتى إعلان النتائج.

    وتابع أن الحوار لن يشمل أية إجراءات أخرى من التي يتحدث عنها البعض بشأن تعديل الدستور، أو أي إجراءات أخرى، وأن الدستور الجزائري لا يسمح بأي إجراءات أخرى.

    كما لفت إلى أن دور الرئيس الحالي للسلطة (تقني)، وليس له صلاحيات حل المجلس التشريعي أو مجلس الأمة أو الحكومة، وينطبق الأمر أيضا على تعديل الدستور، وأن الرئيس المنتخب هو من يحق له كل هذه الخطوات فقط.

    وتابع أنه بعد تشكيل "السلطة الوطنية"، والتوافق على عدد أعضائها ومهامها وصدور القانون الخاص بها بالجريدة الرسمية، يدعو الرئيس الحالي الهيئة الناخبة (الشعب)، لانتخابات رئاسية وتكون هذه الدعوة قبل الموعد بثلاثة أشهر، تتولى فيها السلطة الوطنية الإعداد للانتخابات ومتابعة كافة تفاصيل العملية الانتخابية، حتى إعلان النتائج.

    وكشف أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون للانتخابات سيمر عبر المجلس الشعبي (البرلمان)، وبعد التصديق عليه يمر عبر مجلس الأمة(الشيوخ) للتصديق عليه، وأن هذه العملية لن تستغرق الكثير من الوقت.

    وأوضح أنه بعد اتمام الانتخابات وإعلان الرئيس المنتخب، سيحل الحكومة ويشكل حكومة جديدة ويحق له العمل على إجراء تعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة بمجلسي الأمة والشعبي.

    وفي وقت سابق دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال".

    وقال بن صالح، في خطاب للأمة بثه التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار" وصولا إلى "مسار توافقي" على انتخابات رئاسية "ستعكف الدولة على تنظيمها في أقرب الآجال".

    وأضاف: "أدعوهم الى مناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات ووضع خارطة الطريق التي تساعد على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جوّ من التوافق والسكينة والانسجام".

    انظر أيضا:

    "سلطة وطنية" لتنظيم الانتخابات... هل تحل الأزمة في الجزائر
    الجزائر بين سندان الحراك الشعبي ومطرقة المبادرات السياسية ...إلى أين؟
    خبراء يحذرون من سيناريوهات تصاعد الاحتجاجات في الجزائر وتأثر الاقتصاد
    الجزائر... اعتقال عشرات المتظاهرين
    الجزائر... ماذا بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الجزائر, البرلمان الجزائري, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    رمال تشارا، منطقة كلارسكي
    رمال تشارا الذهبية...صحراء في قلب سيبيريا
    إف-35
    "جون كينيدي" لن تحمل "إف-35"
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك