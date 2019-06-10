تسجيل
16:42 10 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

    مصدر: الرئيس هادي لم يقبل بعد استقالة وزير الخارجية اليمني

    © AP Photo / Bebeto Matthews
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف مصدر دبلوماسي يمني عن أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني تقدم باستقالته، اليوم الاثنين، إلا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يقبلها حتى الآن.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة سبوتنيك "استقالة الوزير اليماني مؤكدة، لكن فخامة الرئيس هادي لم يقبلها حتى الآن".

    وزير الخارجية اليمني خالد اليماني
    © AP Photo / Bebeto Matthews
    إعلان استقالة وزير الخارجية اليمني
    وعن أسباب الاستقالة المفاجئة، قال المصدر "أبرزها الإبقاء على المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث  على رأس المهمة الأممية في اليمن، وهذه إشكالية كبيرة؛ لأن إجراءاته مع الإنقلابيين أدت لإفشال اتفاق السويد".

    وأضاف المصدر "اليماني كان في الواجهة أثناء مفاوضات السويد، وهو الآن في موقف محرج بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق ستوكهولم دون تنفيذ".

    وعن الأسماء المطروحة لخلافة اليماني، قال المصدر "هناك حذر شديد حول طرح الأسماء، الشرعية أصبحت أمام مفترق طرق، والأمر الآن في غاية الجدية"، موضحا "في حال قبول استقالة اليماني فأعتقد أن المرشح الأقوى للمنصب هو عبد الملك المخلافي وزير الخارجية الأسبق".

    وكان موقع قناة "العربية" قد ذكر أن وزير الخارجية خالد اليماني استقال من منصبه اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد مراسل القناة السعودية في نيويورك.

    وكان الیماني قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحلھا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

    وحسب "العربية"، قال اليماني في مقابلة صحفية، إن كل الأزمات عبر التاريخ انتھت وتنتھي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.

    وحذر وزير الخارجية اليمني السابق من انهيار اتفاق السوید، نتیجة لتعنت "الميلیشیات الحوثية ورفضھا لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعیة إلیھا".

    من ناحية أخرى جدد البرلمان اليمني، أمس الأحد، مطالبه للحكومة بوقف التعاطي مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث، حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن، والتقيد بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

    ومن جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه يثق في مبعوثه الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث وعمله. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين، الحكومة وأنصار الله (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع".

    وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

    ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

    وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.

    انظر أيضا:

    اليمن... "أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر بالجيش بقصف صاروخي على معسكر شمال الضالع
    اليمن... الحوثي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق في صرف الإيرادات بصنعاء وعدن
    اليمن... الرئيس هادي يوجه الحكومة بإجراءات عاجلة بعد سيول جارفة اجتاحت عدن
    اليمن... من قتل المصلين بمسجد الضالع
    اليمن.. محافظ البنك المركزي يلوح بالاستقالة ويتهم قوى بعرقلة جهوده
    اليمن.. الجيش يعلن مقتل 26 من "أنصار الله" بغارات جوية للتحالف شرق صعدة
    اليمن... الحوثيون يسقطون طائرة تابعة للتحالف جنوبي السعودية
    اليمن... الجيش يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة 3 بقصف لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة
    اليمن... 5 قتلى بغارة لطيران التحالف في الضالع
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب في اليمن, أخبار اليمن, استقالة, الحرب في اليمن, وزارة الخارجية اليمنية, خالد اليماني, عبد ربه منصور هادي, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    رمال تشارا، منطقة كلارسكي
    رمال تشارا الذهبية...صحراء في قلب سيبيريا
    واشنطن تمهل أنقرة وقتا للتخلي عن صفقة إس-400
    إلى متى سيضغط الغرب على تركيا
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    موقف دول العالم من الزي الإسلامي التقليدي
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك