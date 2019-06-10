العراق وتركيا... اتفاق على الابتعاد عن لغة التهديد

بحث رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، المستجدات السياسية في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

القاهرة — سبوتنيك . وقالت الرئاسة العراقية، في بيان اليوم الاثنين، "استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في مدينة أربيل، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة ".

وبحسب البيان، "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الأطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الأزمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد".

وتابع البيان "كما تم بحث السبل الكفيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".

وأعلن الجيش التركي في 27 أيار/مايو الماضي إطلاق عملية برية مدعومة جوا في منطقة هاكورك شمالي العراق؛ لتدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني.

وتشن أنقرة بشكل متكرر غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

زیارة الى إسطنبول التأريخ وملتقى الحضارات، ولقاء الرئيس اردوغان @RTErdogan و سيدة تركيا الأولى؛ حوار مُعَمَق حول اوضاع المنطقة وآفاق العمل المشترك من اجل تخفيف التوتر و ابعاد شبح الحروب و ترسيخ السلام، و تباحثنا في سبل تعزيز علاقاتنا و تطويرها لما فيه خير شعبينا والمنطقة pic.twitter.com/eIx5VPpn14 — Barham Salih (@BarhamSalih) May 28, 2019

وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد في تركيا، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015.

وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قال، في تصريحات سابقة من اسطنبول لدى لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حماية السيادة العراقية أمر ضروري، معربا عن رفضه لأي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية.