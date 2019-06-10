بوتين وولي عهد أبوظبي يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في منطقة الخليج

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصال هاتفي من ولي عهد أبو ظبي، محمد آل نهيان، بحثا خلاله قضايا التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الخليج.