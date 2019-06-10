السلطات السودانية تقطع خدمات شبكة الإنترنت عبر الكابلات الأرضية

صرح مصدر في شركة "سوداتل" للاتصالات في السودان، أن السلطات أمرت بقطع خدمة إنترنت السعات العريضة عبر الكابلات الأرضية.

الخرطوم — سبوتنيك . وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "السلطات قطعت خدمات شبكة الإنترنت المسمى السعات العريضة عبر الكابلات الأرضية "إيه دي إس إل" التي تغذي شبكات الإنترنت لأغلب وكالات السفر والسياحة وبيع الكهرباء عبر النقاط التجارية".

وأوضح المصدر أنه "ما زالت "سوداتل" الحكومية تقدم خدمة الإنترنت الوحيدة المتبقية عبر ما يسمى بشبكة الألياف الضوئية "إيه دي إس" والتي تغذي فقط البنك المركزي والمصارف وماكينات الصرف الآلي وشبكة الملاحة الجوية".

وأكدت قرابة 5 شركات سياحية انقطاع خدمة الإنترنت ما تسبب في عدم القدرة على إجراء عمليات الحجوزات و السفر.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، إثر احتجاجات شعبية، لتستمر المظاهرات ضد المجلس العسكري للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.