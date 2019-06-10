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22:31 10 يونيو/ حزيران 2019
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    سفير روسيا الاتحادية إلى سوريا الكسندر يفيموف، في دمشق

    سفير روسيا في دمشق يؤكد على ضرورة القضاء على الإرهاب في سوريا

    © Sputnik . Embassy of Russia in Damascus
    العالم العربي
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    أكد سفير روسيا الاتحادية لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، اليوم الاثنين، على ضرورة القضاء على الإرهاب وإنهاء الحرب في سوريا لاستعادة الحياة السلمية في سوريا.

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    © Sputnik . Vitaly Belousov
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    دمشق — سبوتنيك. وقال يفيموف للصحفيين في حفل بمناسبة يوم روسيا إن "روسيا تساعد الشعب والحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، وهذه المساعدة أسهمت كثيرا في دفع عملية مكافحة الإرهاب، وتم إحراز تقدم جزئي في هذه المسألة والآن نحن ننتصر في المعركة ضد الإرهاب ولكن لا تزال أمامنا صعوبات".

    وتحدث السفير يفيموف عن "ضرورة القضاء على الإرهاب وإنهاء الحرب في سوريا لاستعادة الحياة السلمية في سوريا".

    وردا على سؤال حول الاتهامات التي تطلقها بعض الدول الغربية والعربية ضد سوريا وروسيا حول قتل المدنيين في إدلب قال يفيموف "تعودنا أن الغرب يتهم دائما سوريا وروسيا بدون مبرر ونحن قمنا بالرد على هذه الاتهامات بأننا نستهدف فقط البنى التحتية التابعة للإرهابيين في إدلب".

    وأضاف أن "هذه الاتهامات تأتي فقط للتأثير على سير العملية العسكرية في إدلب، وهي غير مبررة".

    وقال إن "الغرب يستخدم أيضا الأدوات الإعلامية والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب للتأثير على الوضع في سوريا".

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    © Sputnik . Bassel Shartouh
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    الحفل شهد حضورا سوريا رسميا كبيرا تمثل بحضور الدكتورة نجاح العطار نائب الرئيس السوري والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والاعلامية للرئاسة السورية ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ ورئيس الحكومة السورية عماد خميس وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب السوري ومن المحافظين وعدد من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية السورية.

    يحتفل الشعب الروسي يوم 12 يونيو/حزيران بـ"يوم روسيا" وهو من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد. يعود تاريخ هذا العيد إلى الثاني عشر من يونيو/حزيران من عام 1990 ، حينما أصدر المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكيةالسوفيتية مرسوما بإعلان سيادة دولة روسيا.

    العيد الوطني لروسيا الاتحادية والذي يدعى أيضا "يوم روسيا" يعود 12حزيران/ يونيو عام 1990 عندما أصدر المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية مرسوما بإعلان سيادة دولة روسيا

    وفي عام 1994 وقع الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين مرسوما بإعلان يوم الثاني عشر من حزيران من كل عام عيدا للدولة.

    الكلمات الدلالية:
    القضاء على الإرهابيين, ألكسندر يفيموف, سوريا, روسيا
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