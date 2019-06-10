اليمن... الرئيس هادي يتهم المبعوث الأممي بالتماهي مع "أنصار الله"

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالتماهي مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في ما وصفه بالالتفاف على اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن.

وقال الرئيس هادي: "قدمنا كافة التسهيلات لمبعوثي الأمم المتحدة لإنجاح مهامهم خلال فترات عملهم وفي كل محطات السلام وأخرها دعمنا لمارتن غريفيث في إنجاح مهامه وتنفيذ اتفاق ستوكهولم المتصل بالحديدة رغم تعنت الميليشيات الانقلابية وصولاً إلى عدم التزامها بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والالتفاف عليه بمسرحيات هزليه والتماهي معه من قبل المبعوث الأممي".

وأضاف أن ذلك "خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية وقبل ذلك من فريقنا الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض".

وتابع: "نؤكد مجددا على حرصنا الدائم نحو السلام لأن هذا خيارنا الذي قدمنا في سبيله ولأجله التضحيات الجسيمة لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ولتحقيق السلام في المنطقة والعالم".

من جانبها، نقلت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، "تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التزام الأمم المتحدة بتحقيق السلام في اليمن".

وأكدت "دعم المجتمع الدولي لليمن وقيادتها الشرعية والتي تحظى بإجماع غير مسبوق في الأمم المتحدة".

وقالت:" نتطلع دوما نحو السلام ولجهودكم الحثيثة في هذا الصدد ونقدر المخاطر التي تحملتموها في سبيل ذلك، ونشجع على السلام وملتزمون بتحقيقه وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة والتزامهم بمتابعة تنفيذ اتفاق السويد وفقا والمفهوم القانوني وقرارات مجلس الأمن".

وأشارت إلى "أن وجود فرق الأمم المتحدة في اليمن سيكون لتقديم المساعدات الممكنة وليس لأي تواجد دائم أو هدف آخر".

وشددت على "أهمية الرقابة والتحقق الثلاثية في أي عمليات انتشار، واحترام مسارات السلطة القانونية وإزالة العوائق أمامها وفقا لاتفاق ستوكهولم".

ولفتت إلى "انخراطها ومتابعتها المباشرة أولاً بأول وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة لخطوات السلام وتفاصيلها القادمة في اليمن".