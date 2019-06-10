"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم بعدد من طائرات "قاصف 2كي" على قاعدة الملك خالد الجوية

جماعة أنصار الله"الحوثيين" تعلن تنفيذ هجومات جوية بعدد من طائرات قاصف 2كي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بقطاع عسير جنوب غربي السعودية-إعلام