مقتل 4 مسلحين من (قسد) بتفجير استهدف رتلا عسكريا للتنظيم شمال الرقة

وقع تفجير عنيف شمال الرقة استهدف رتلا عسكريا لتنظيم (قوات سوريا الديمقراطية/ قسد) المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وأدى إلى مقتل أربعة مقاتلين أكراد وإصابة آخرين.

وقال مراسل "سبوتنيك" في الرقة: "إن مجموعة مجهولة استهدفت بعبوة ناسفة مساء الإثنين، رتلا عسكريا من عدة سيارات تابعا لتنظيم قسد وسط قرية أبو سوسة التي تبعد إلى الشمال من مركز مدينة الرقة بنحو 15 كلمط.



وأضاف المراسل، "أن أربعة مقاتلين من تنظيم قسد قتلوا جراء التفجير كما أصيب تسعة آخرون من "عناصر الرتل"، إضافة إلى احتراق أربعة سيارات عسكرية تابعة للتنظيم.

وكانت مجموعة مجهولة استهدفت بعبوة ناسفة أمس الأحد دورية تابعة لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أثناء مرورها بالقرب من السجن المركزي على طريق الرقة الحسكة شمال مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل وإصابة كامل عناصر الدورية البالغ عددهم 16 مسلحاً، إضافة إلى تدمير سيارات الدورية.

ووقعت خلال الأسابيع الأخيرة في محافظة الرقة عدة عمليات تفجير استهدفت دوريات تابعة لميليشيات قسد التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات المسلحين الأكراد.

وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، وقعت ثلاثة انفجارات هزت مدينة الرقة وأدت إلى سقوط نحو ثلاثين شخصا بين قتيل ومصاب، حيث استهدف تفجيران دوريتين تابعتين لتنظيم "قسد" وأديا إلى سقوط كامل عناصر الدوريتين قتلى ومصابين.

في حين استهدف الانفجار الثالث مجموعة من المدنيين وأدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، كما سبق هذه التفجيرات الثلاثة بأيام قليلة تفجيران كبيران استهدف أحدهما مقرا للشرطة العسكرية يتبع لميليشيات "قسد" بالقرب من مبنى العيادات الشاملة، بينما وقع الانفجار الثاني بالقرب من شركة الكهرباء، وقد أدى الانفجاران إلى وقوع نحو 35 شخصا قتلى ومصابين من عناصر ميليشيات "قسد" ومن المدنيين.