وجوه جديدة تدخل على خط الاحتجاجات في السودان (صور)

خرجت تظاهرات لأفراد من قبيلة الإنقسنا السودانية، تطالب بحكم مدني وبرحيل المجلس العسكري، لكنهم ظهروا بنصف أعلى عار من الملابس.

ونشر تجمع المهنيين السوداني المعارض، صورا لأفراد من الإنقسنا مرفقا إياها بالقول: "مطالب المواطنين من الإنقسنا بالحكومة المدنية".

الأحد ٩ يونيو ٢٠١٩



مطالب المواطنين من الأنقسنا بالحكومة المدنية#العصيان_المدني_الشامل#SudanCivilDisobedience pic.twitter.com/bbeJOJqWbW — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) June 10, 2019

وعلق أحد النشطاء: "قبائل الإنقسنا بالنيل الأزرق وبحضور مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال تطالب بالسلطة المدنية".

الانقسنا يطالبون بالحكومة المدنيه pic.twitter.com/Gy32L4KsVN — انا بفخر بيك ياوطني (@MaowiaO) June 10, 2019

وتعد "الإنقسنا"، واحدة من قبائل السودان تقطن بصورة أساسية في ولاية النيل الأزرق، ويعتمد أفرادها بشكل أساسي على الزراعة وتربية الماشية، وكانوا يدينون بالمعتقدات الأفريقية القديمة، أما الآن فقد تحولت جماعات منهم إلى الإسلام والمسيحية، ويشتهر أفراد القبيلة بتعريهم النصفي، وهو أمر معتاد لديهم.