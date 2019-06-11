قتلى ومصابون في كمين لتنظيم القاعدة باليمن

سقط خمسة عناصر من قوات الحزام الأمني بين قتيل ومصاب بكمين نصبه، اليوم الثلاثاء، مسلحون من تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن عناصر من القاعدة فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تُقل 5 جنود من قوات الحزام الأمني على الطريق العام بمدخل مدينة المحفد شرق أبين في اليمن.

ووفقاً للمصدر: "أسفر الانفجار عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، بالإضافة إلى انتشار التنظيمات الإرهابية وأبرزها تنظيم "القاعدة".

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.