ابن سلمان يقدم ورقة علمية "مثيرة" تكشف حقائق لأول مرة

وذكرت الصحيفة السعودية أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وأول رائد فضاء عربي ومسلم، كشف في هذه الورقة العلمية، حقائق للمرة الأولى، منها أن "السكان الأصليين لقارتي أوروبا وآسيا منحدرون أصلا من الجزيرة العربية، مما عزز أنها لم تكن يوما أمة طارئة على التاريخ، ولا حديثة عهد بنعمة، أو أن أهميتنا تقتصر على ما حباها الله بها من مقومات اقتصادية".

وأكد الأمير سلطان، في هذه الورقة، أن "بداية الإسلام والإنسانية كانت في الجزيرة العربية، وهو ما يؤكد أنها أرض ذات تاريخ عريق وأثرت بشكل كبير في التاريخ الإنساني، لأن الإسلام أراد الله تعالى له أن لا ينشأ في أرض فارغة من الحضارة والمعرفة والقيم الأخلاقية الأصيلة".

وشددت الورقة على أن "العناية والاهتمام بآثار الحضارات الإنسانية على أرض الجزيرة العربية والمحافظة عليها تعد في نظره من باب العناية بتاريخ الأرض التي ولد فيها الدين الإسلامي، والحضارة العربية، في مكان قدر الله أن يكون مهيئا عبر مراحل تاريخية متعاقبة ليشهد انطلاقة الإسلام دينا للبشرية جمعاء، وفي لحظة تاريخية مقدرة منذ الأزل".

وقال الأمير السعودي، في ورقته التي وثق حيثياتها من خلال تواصله مع علماء ومختصين على امتداد العالم، إن "أرض الجزيرة العربية تقاطعت عليها طرق التجارة والتقت الحضارات عليها، وأشرقت أنوار الإسلام منها، وعلى امتداد التاريخ كان لسكان هذه المنطقة سمات أخلاقية وقيمية جعلت منهم مؤثرا في التاريخ وجزءا مهما من الحراك الإنساني".

وورد في الورقة أن "ما جاء في بعض المصادر الإسلامية بأن آدم عليه السلام عندما أهبطه الله إلى الأرض التقى بزوجته حواء قرب مكة، يدل على قدم تلك الأماكن".