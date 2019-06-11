محلل عراقي: أقراص حرارية وعدسات مكبرة تشير إلى "أياد أمريكية" وراء حرائق نينوى

وضع حريق المحاصيل الزراعية من القمح والشعير في عدد من المناطق العراقية وبطريقة شبه منظمة الكثير من علامات الاستفهام حول الجهات التي تقف وراء تلك الحرائق التي دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات، ويرى الخبراء أن قصر الأمر على فلول "داعش" قد يؤدي إلى التغاضي عن الفاعل أو الفاعلين الحقيقيين وهذا لا يعني تبرئة ساحة التنظيم الإرهابي.

بشير أحمد الصبيح المحلل السياسي العراقي من الموصل، قال في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "حرق المحاصيل الزراعية في الموصل والمدن المجاورة لها مثل صلاح الدين وديالى وجنوب سهل نينوى والجزيرة في الموصل، يؤكد شهود عيان ومن أصحاب المحاصيل الزراعية، أنهم شاهدوا طيران أمريكي يقوم بإطلاق أقراص حرارية، وبالتالي تسقط على الأراضي الزراعية وتحرقها".

وأضاف الصبيح: "من جانب اخر وجدوا عدسات زجاجية مكبرة، والتي تقوم بتجميع أشعة الشمس وتصل بها إلى مرحلة الاشتعال متناثرة وسط الحقول، وعند بداية اشتداد الحر في الظهيرة تقوم هذه المكبرة بأحداث حرق داخل المحصول الزراعي، وهذه وبكل وضوح تدل على فعل فاعل".

وتابع المحلل السياسي: "ما سبق يدل على أن وراء الحرائق فاعل حقيقي ربما يكون مأجورا من قبل مافيا تجار الحبوب في دول خارجية كان العراق يستورد منها الحبوب".

ومضى: "أما السبب الثالث لحرق المحاصيل قد يكون بفعل أصحاب الاراضي الاصليين، والذين تم منعهم من زراعتها وإبعادهم من مناطقهم، والمستفيد منها بعض الشخصيات المتنفذة التابعة للأحزاب السياسية، مما يجعل صاحب الارض الأصلي وبدافع الانتقام يقوم بحرق الأرض كي لا يستفيد المستحوذ والمتسلط منها، أما ما تداولته وسائل الاعلام ان السبب وراء حرق المحاصيل هي عصابات داعش الإجرامي قد يكون وارد في بعض المناطق".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، في إحصائية لها تلقت"سبوتنيك" نسخة منها، الأحد الماضي 9 يونيو/حزيران ، أن عدد حوادث الحرائق التي شهدتها البلاد، للفترة من (8 مايو/آيار- 8 يونيو/حزيران) العام الجاري، بلغت 272 حادثا.

© Photo / Bashir Sobih حريق حقول القمح في محافظة نينوى في العراق

وكشفت المديرية بالأرقام، أسباب حوادث الحرائق هذه وهي: 74 حادثا عطب أسلاك كهربائية، و35 حادثا متعمدا، و25 حادثا شرارة نار من الحاصودة، و22 حادث عقب سيجارة، و32 حادث مصدر نار خارجي، و84 حادث يحدد من قبل الأدلة الجنائية.

#العراق | النائب فلاح حسن زيدان: حرائق الحنطة في نينوى والمحافظات الأخرى ممنهجة ومفتعلة pic.twitter.com/Lhji5fWIOc — قناة وصال (@Wesal_TV) June 11, 2019

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وأفادت المديرية أن عدد المساحات المحروقة من التاريخ أعلاه حتى يومنا هذا، بلغت (37086) دونم.

وأضافت مديرية، الدفاع المدني العراقي: "أما عدد المساحات المنقذة من الحرائق منذ التاريخ المذكور، لغاية اليوم، بلغت (992344) دونم".

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اندلعت نيران عارمة، في وقت متأخر من ليلة السبت الماضي 8 يونيو/حزيران في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بقضاء سنجار، غربي مركز نينوى، شمالي العراق، متسببة بوقوع ضحايا، وخسائر فادحة بالمحاصيل.